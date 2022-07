Vi chiedo gentilmente e disperatamente aiuto. Ieri (domenica 24 luglio) abbiamo smarrito il nostro gatto George. Ha 10 mesi, occhi verde acqua. Potrebbe essere scappato da un portone lasciato aperto in via Sabaudia, al rione Cappuccini. Ho una bambina di tre anni che lo cerca in continuazione. In caso di informazioni, contattateci cortesemente al numero 3493806465.