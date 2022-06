Apani, spiaggia libera in degrado: "Perché nessuno interviene?"

BRINDISI - Continuano le segnalazioni dei lettori rigiuardo allo stato di abbandono delle spiagge. L'ultima riguarda la costa nord (ieri Campo di Mare).

"Salve vi contatto perchè vorrei che si mettesse in luce questo degrado nella spiaggia di Apani, sarebbe accanto al lido "Arda di Noè, è possibile che il Comune non faccia nulla per fare un po’ di pulizia?" Parlo a nome di proprietari che hanno la casa lì e pagano regolarmente le tasse". Scrive una lettrice corredando il commento con una foto che mostra il degrado.