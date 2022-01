Scompare gatto dalla colonia felina del cimitero di Brindisi: "Aiutateci a trovarlo"

Sul gruppo Facebook “Micetti di Brindisi” viene lanciato un appello su un gatto, Billy (Donatello) scomparso dalla Colonia Felina del Cimitero di Brindisi. “E’ censito - si legge in un post pubblicato sulla bacheca del gruppo - come tutti i gatti lí presenti, castrato e con microchip n. 380260044118539 intestato al Comune di Brindisi. Da non confondere con il gemello Night. Ultimo avvistamento venerdì 14 gennaio”.

“Chiunque l’abbia visto o abbia qualsiasi tipo di informazione È vivamente pregato di avvisarmi al 3471704189. Se qualcuno dovesse averlo prelevato indebitamente o per adottarlo è pregato di restituirlo al suo habitat (dove è nato e cresciuto L.281/91 art.2 comma 7 e 8 ). Dietro ogni gatto che accudiamo c’è tanto amore, premura, sacrifici quotidiani, sono i nostri piccoli. Per favore siamo disperati”.