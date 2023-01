Guasto improvviso sulla rete idrica: traffico interrotto in via provinciale San Vito a Brindisi

A causa di un guasto improvviso sulla rete dell’Acquedotto Pugliese in via provinciale San Vito a Brindisi è stato interrotto il traffico nel senso di marcia in direzione Centro per permettere l’intervento d’urgenza dei tecnici. Si invitano i veicoli ad utilizzare in alternativa la strada Pittachi. Il guasto ha provocato una riduzione della pressione idrica in diverse zone del quartiere Casale.