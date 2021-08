"Via Cappuccini come un autodromo, quasi ogni notte auto danneggiate"

Ormai è diventato impossibile per chi abita al rione Cappuccini. Svariate volte succede questo: la notte ci svegliamo perché disturbati dagli urti di auto che sfrecciano senza ritegno. Questa volta è stata danneggiata la mia macchina. Poco tempo era a successo ad altri di lasciare parcheggiata la propria auto e trovarla distrutta. La notte non so cosa succede. Sentiamo spesso botti e motorini o auto sfrecciare per la via. Un quartiere che non riceve abbastanza controlli. Chiedo che vengano messe telecamere ovunque, perché l’indecenza di chi provoca questo non resti impunita. E vediamo se poi si mettono a fare ancora le gare sulla vita.