Decine di fedeli per la cerimonia di benedizione delle palme in piazza Licini

Anche quest’anno decine di persone si sono ritrovate in piazza Osvaldo Licini, al rione Sant’Elia, per la benedizione delle palme, nella domenica dedicata a questa ricorrenza religiosa. La cerimonia, officiata dal parroco della chiesa di San Lorenzo, si è svolta davanti alla statua di padre Pio, realizzata su iniziativa dei cittadini. Il residente Gino Petrachi si dice “molto contento” per la grande partecipazione. Lo stesso Petrachi, insieme ad altri condomini di piazza Licini, è quotidianamente impegnato per mantenere il decoro delle aree verdi della piazza, che nel 2016 è stata riqualificata.