Incivili in azione nel parco di Bozzano: "Cocci di bottiglie un pericolo per i bambini"

Cocci di vetro abbandonati nel parco, fra via Spagna e viale Belgio. I responsabili sarebbero dei giovani con la pessima abitudine di sbarazzarsi delle bottiglie di birra subito dopo essersele scolatde, scagliandole per terra. "Nonostante le segnalazioni - spiega un cittadino - nessuno è intervenuto per rimuovere i vetri". Un volenteroso residente munito di paletta e spazzola ha dovuto raccogliere i frammenti di vetro che giacevano sulle basole, rappresentando un pericolo peri bambini e per i cani.