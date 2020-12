"In dieci giorni Ecotecnica è passata solo una volta per raccogliere l'immondizia. Ma così che senso ha fare la raccolta differenziata"? E' lo sfogo di una nostra lettrice, residente in via dei Falegnami, a Sant'Elia. "Questo è l'andazzo da noi alle villette - spiega - Passano una volta a settimana e raccolgono tutto insieme". Quindi non come indicato, come dovrebbe essere effettuata la raccolta porta a porta. "E così l'immondizia rimane accatastata sotto casa", chiosa la lettrice.