Per favore qualcuno intervenga prima che il quartiere Bozzano diventi una vera e propria discarica abusiva, sia per punire i responsabili (installando telecamere o altro), sia per rimuovere il tutto, che si trova in via Europa. La zona è molto frequentata: chi porta a passeggio il proprio cane, chi si dedica alla corsetta mattutina, chi va a fare la spesa a piedi, ma purtroppo non tutti sono civili.