Via Pasquale Romano costellata di crateri: "Cadute continue, impraticabile per diversamente abili"

Via Pasquale Romano · Sant'Angelo

Via Pasquale Romano è costellata di crateri. Buche profonde trasformano in un percorso ostacoli una delle traverse di via Sant’Angelo, adiacente al supermercato Dok. I residenti riferiscono che più persone sono cadute.

Nonostante le segnalazioni, il problema non viene risolto. Eppure, oltre al supermercato, a pochi metri si trova anche una farmacia. Per disabili costretti su sedia a rotelle o a uso di un deambulatore, la strada è impercorribile. Le foto, del resto, sono eloquenti.

