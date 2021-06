Crateri sui marciapiedi: "Degrado assoluto in piazza Segantini"

Gallery





BRINDISI - Il marciapiede è un continuo succedersi di buche e sconnessioni. I residenti temono per la loro incolumità. Un passo falso in una delle buche può costare una caviglia o anche peggio. Fra piazza Segantini e via Mantegna, al rione Sant’Elia, il degrado regna sovrano. I residenti chiedono da anni un intervento dell’amministrazione comunale per un intervento di manutenzione straordinaria dei marciapiedi, ma tale richieste sono rimaste finora inascoltate. “Questa situazione – fanno sapere – è inaccettabile. Non si può tenere un marciapiedi in queste condizioni”.