Strade a rischio cadute e incidenti: via Cittadella da anni nel degrado

BRINDISI - Due bambini in bici imboccano la strada. Non hanno il tempo di accorgersi che davanti a loro si apre una buca a cadono rovinosamente sull’asfalto. Scene di questo tipo sono all’ordine del giorno in via Cittadella, stradina in pieno centro storico a pochi passi dalla chiesa di San Benedetto e dal Castello Federiciano. Quel che resta dell’asfalto è disseminato di crepe, sconnessioni e voragini che hanno messo ko numerose auto. La strada è un percorso a ostacoli. Un passo sbagliato e per le caviglie può finire male. I residenti assicurano che da anni non vengono effettuati interventi di manutenzione. I disagi sono stati segnalati più volte sia al settore Lavori Pubblici che all’assessorato competente, ma di riscontri non se ne sono mai visti. Questa strada costituisce un grave e costante pericolo per la pubblica incolumità. E la situazione non potrà che peggiorare.