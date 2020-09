San Pietro Vernotico: Impregico non risponde alle chiamate per ritiro materiali ingombranti

Impregico è la nuova società responsabile della raccolta differenziata nel comune di San Pietro Vernotico e, di conseguenza di Campo di mare (marina di San Pietro Vernotico). La società ha messo a disposizione un numero verde per permettere ai residenti di richiedere il ritiro di materiale ingombrante. Tuttavia, quando si chiama il numero e si sceglie il comune giusto il telefono squilla all'infinito e nessuno risponde mai. Inoltre la pec della società sembra essere inesistente e quando si scrive all'email generica disponibile sul sito non risponde nessuno. Ultimo appunto è la poca trasparenza nel ritiro dei rifiuti: se c'è qualcosa che non va nei rifiuti gli addetti non ritirano la busta ma non scrivono/dicono nulla sul perchè. Sono riusciti a lasciare una busta dell'indifferenziata che conteneva solo materiali non riciclabili e una dell'umido in cui erano state inserite delle cialde di caffè compostabili.