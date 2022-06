Campo Di Mare, bomba ecologica nella marina: cosa si aspetta a bonificare?

Gallery





CAMPO DI MARE - "Buongiorno questa è la situazione presso Campo Di Mare. Sono diverse settimane che il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato in modo irregolare. Chiediamo delle spiegazioni anche perché situazioni del genere non sono ammissibili sia per la nostra sicurezza igienico-sanitaria sia per i pochi turisti presenti sul territorio". La segnalazione, corredata di foto, giunge da un lettore di BrindisiReport che spera di veder risolvere una situazione al limite della decenza attraverso la segnalazione ai giornali. Dopo che tutte le telefonate fatte agli organi competenti sono cadute nel vuoto.

Basta fare una passeggiata nelle marine, da Campo Di Mare a Lendinuso, competenza dei comuni di San Pietro Vernotico e Torchiarolo dove però, a operare, è la stessa ditta di Igiene urbana, per rendersi conto del totale stato di abbandono e degrado. Una situazione che non trova giustificazioni e che rischia di diventare una bomba ecologica a tutti gli effetti. Oltre che ricettacolo di topi e animali. I sacchi di spazzatura si accumulano giorno dopo giorno e le alte temperature fanno il resto.

Una delle strade più indecenti è via Provenzano, al confine tra le due marine, sui cui insisterebbe un problema di "competenze", ma, come già detto, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti è la stessa per entrambi i comuni. La colpa è dei cittadini? Sicuramente l'inciviltà regna sovrana ma qualcuno quei rifiuti deve pur rimuoverli. E al più presto.