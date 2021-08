Niente visite nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, il giorno di Ferragosto. Per questo una donna di 70 anni residente a San Vito dei Normanni è rimasta senza indumenti. L’anziana aveva trascorso i primi otto giorni di degenza in Terapia Intensiva, dove non vi era l’esigenza di un ricambio d’abiti. La situazione è cambiata la scorsa notte, con il trasferimento in reparto. I familiari stamani si sono recati in ospedale per portarle il vestiario di cui ha bisogno, ma non hanno potuto superare la portineria. E’ la stessa famiglia a esprimere il proprio malcontento per tale disagio.