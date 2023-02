Parco Cesare Braico, bagni chiusi: "Qualcuno fa i bisogni nella vegetazione"

Disagi e disservizi nel parco Cesare Braico di Brindisi per la chiusura dei bagni pubblici. Da qualche tempo, come segnala un lettore, l'immobile è chiuso a chiave, inaccessibile. "Qualcuno fa i bisogni tra la vegetazione", aggiunge. "Questo è uno dei parchi più importanti della città e più frequentati, non sono non ci sono servizi igienici per persone con disabilità ma gli unici che bagni che ci sono li chiudono".