Contatore elettrico pericolante nei pressi della stazione: "E' pericoloso?"

Un contatore elettrico pericolante trasformato in cestino per i rifiuti a due passi dalla stazione ferroviaria. Il filo che porta l'elettricità è staccato e il dispositivo sembra essere spento ma la levetta di accensione è alla portata di tutti. E' pericoloso? Si chiedono i frequentatori della zona. Si tratta di piazza Crispi a Brindisi a pochi metri dalla fermata dei pulman. Il contatore è in quelle condizioni da almeno una settimana. Questo riferisce un cittadino che aggiunge: "Possibile che nessuno si è accorto di questa situazione?".