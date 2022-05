Degrado e abbandono nella strada che costeggia l'asilo comunale

BRINDISI - Degrado e abbandono in via Modigliani al quartiere Sant'Elia a Brindisi, precisamente la strada che costeggia la scuola dell'Infanzia plesso Modigliani 16. "Tutta la zona circostante la scuola versa nel più completo abbandono, sia la strada, i due appezzamenti di terra intorno, gli alberi e gli escrementi di cane sui marciapiedi. Considerando il punto, in piena uscita ed entrata di un asilo, credo che il Comune dovrebbe al più presto fare qualcosa". Scrive un lettore.

"I bambini fanno lo slalom tra marciapiedi rotti, cacca di cane, buche per strada. Aggiungerei anche che in quella strada le macchine sfrecciano a qualsiasi ora, ignari della presenza di una scuola e non c'è un dosso o dei rallentatori. Spero che possiate aiutarmi e dare voce a questo problema non di poca importanza".