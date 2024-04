Basole in condizioni disastrose: è ora di intervenire

Versano in questo stato da tempo, ma più il tempo passa, più il degrado avanza. Le foto inviate da un lettore sono emblematiche. E' ora di intervenire per sistemare le numerose basole dissestate che ricoprono il tratto finale di corso Roma, fra via Conserva e piazza del Popolo. Una basola è letteralmente spezzata in due. Altre sono consumate. Il dislivello negli incastri è evidente. Prima o poi qualcuno cadrà, rompendosi qualcosa. Allora meglio intervenire per tempo, ponendo fine a uno stato di incuria che va avanti da troppo.

