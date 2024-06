"Degrado al rione La Rosa: necessari interventi urgenti"

Gallery





La segnalazione di un lettore

Nonostante la moltitudine di segnalazioni fatte dai residenti del Quartiere La Rosa negli scorsi mesi, la situazione di degrado persiste nella totale indifferenza dell'amministrazione comunale. Il Cantiere di Via degli Aceri risulta ancora in stato di abbandono e incompiuto, con l'aggravante di versare in uno stato pericoloso per i bambini che si recano per giocare.

La soluzione pensata dal Comune non è certamente stata quella di portare a compimenti i lavori appaltati (ricordiamo l'investimento di 108.673,07 €), bensì di rimuovere il cartello riportante i riferimenti del cantiere.

Probabilmente sarà stato l'ennesimo caso di appalti avviati a ridosso delle elezioni (per strappare consensi), e puntualmente abbandonato al termine delle stesse. In Piazza dei Gigli, dopo anni di mancati interventi e nonostante le insistenti segnalazioni dei residenti, continua a versare in condizioni pietose il parcheggio e i marciapiedi (quasi del tutto divelti), dal momento che il terreno ho sommerso tutto, rendendone impraticabile l'utilizzo per i residenti di Via dei Gelsomini.

Bisognerà attendere le prossime elezioni comunali per sperare in qualche intervento risolutivo, oppure finalmente l'amministrazione deciderà di ascoltare la voce dei cittadini, e intervenire concretamente, come ci si aspetta che avvenga normalmente?

