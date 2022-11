Marciapiede dissestato e scambiato per un dog park: inciviltà nei pressi di una scuola

Segnalo le condizioni inaccettabili in cui si trovano il manto stradale e il marciapiede di via Giovanni XXIII di Brindisi. Inoltre, dato il completo stato abbandono del marciapiede, questo viene scambiato dai proprietari di animali come una zona in cui è possibile lasciare gli escrementi a terra. Proprio nei pressi degli accessi alla scuola dell'infanzia e primaria del plesso Perasso. Ciò comporta notevoli rischi per bimbi e genitori che quotidianamente sono costretti a fare lo slalom tra mattonelle divelte ed escrementi animali con conseguente e inevitabile calpestio degli ultimi che in questo modo vengono portati dai bambini fin dentro le aule. Ciò comporta un grave rischio igienico sanitario. Si chiede l'intervento immediato delle autorità competenti al fine di ripristinare il percorso pedonale e multare i proprietari incivili degli animali.