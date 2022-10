Piazza Matilde Serao: "Marciapiedi in condizioni disastrose, pericoli per gli anziani"

Piazza Matilde Serao, al rione Paradiso, versa in condizioni disastrose. Le foto inviate da un lettore sono eloquenti. I marciapiedi sono ridotti a brandelli. I cordoli divelti ostruiscono il transito dei pedoni, trasformandosi in trappole pericolosissime per anziani e bambini. “La gente – spiega un cittadino – cade e si fa male”. Si tratta di una situazione di degrado inaccettabile. I residenti chiedono un intervento di ripristino, in tempi rapidi, dei marciapiedi e dell’asfalto, disseminato di sconnessioni.