Un piccolo parco dimenticato in via Cappuccini

Salvo errori questo parco sito alle spalle del Cesare Braico nella via Cappuccini, da anni non viene curato. L'erba cresce, secca e ricresce, senza che qualcuno dei preposti ci metta naso. Forse qualcuno dovrebbe trattarlo come gli altri parchi piccoli e/o grandi della città e magari mettere anche cestini per la raccolta delle deiezioni canine e non puntare il dito sempre sui cittadini, che sembra che comincino a capire che le cacche dei loro cani devono essere raccolte. Dei cestini andrebbero anche posti in piazza Sapri: l'unico esistente non èsufficiente.