Invio questa segnalazione in quanto stanca di dover subire danni alla mia auto mesi e mesi fa stessa cosa. Vivere in via Cappuccini sta diventando un incubo. Auto ferme in seconda e terza fila. Auto in sosta davanti alle attività commerciali. Chiedo urgentemente che vi siano maggiori controlli. Che ci siano sanzioni per chi guida male e non rispetta il codice stradale.