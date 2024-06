Sottopasso Canale Patri: "Strada molto pericolosa per i motociclisti"

Le foto allegate mostrano le condizioni estremamente misere del manto stradale della strada che collega Via Tor Pisana e quindi la Commenda, con la via Provinciale per Lecce passando sotto il cavalcavia ferroviario. Dai brindisini questa strada è chiamata “Strada del Canalicchio” o anche “Scorciatoia dell’Albanese”.

E’ una tra le strade più frequentate della città e sicuramente la più utile di tutte perché, senza passare dal cavalcavia De Gasperi, permette di andare facilmente verso il centro, al porto, al cimitero, al Perrino verso la zona industriale etc etc. Adesso, proprio per come è ridotto l’asfalto, essa è diventata anche una strada molto pericolosa, soprattutto per chi, come me, la attraversa più volte al giorno con lo scooter rischiando sempre di cadere.

Chiedo cortesemente a chi ne ha la responsabilità di far asfaltare quanto prima possibile almeno quel tratto di 100 metri (ma forse anche meno) proprio sotto il cavalcavia ferroviario che è certamente il tratto più insidioso e malridotto. Mi auguro questa volta senza…. aspettare un altro G7.

Grazie Ing. Roberto Guarini

