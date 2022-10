Erbacce e degrado nella vecchia area di servizio: "I topi ci entrano in casa"

Là dove anni fa si trovava una stazione di benzina adesso proliferano i topi. Ne sa qualcosa un cittadino che si è ritrovato con un ratto in casa. Lo segnalano le persone residenti in piazza Osvaldo Licini, al rione Sant’Elia. Proprio di fronte alle palazzine, fra via Arturo Martini e la superstrada per Lecce, si trova una spianata ricoperta da erbacce. L’area versa in stato di abbandono da quando è stata dismessa la vecchia area di servizio. Ma adesso è assolutamente necessario un intervento di bonifica. I cittadini, in particolare, segnalano la presenza di una pozzetta della fogna diventata un covo di topi. Uno di questi nei giorni scorsi si è introdotto in un appartamento. Il proprietario si è ritrovato lo sgradito ospite nella stanza da letto. “Questo problema – dichiara Gino Petrachi, uno dei residenti di piazza Licini – va risolto. Mi appello al sindaco affinché si interessi di questa vergognosa situazione di degrado e abbandono”.