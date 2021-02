"Via della cacca dei cani" davanti all'ingresso dell'asilo

Questo è il consueto spettacolo giornaliero a cui assistiamo giornalmente accompagnando i nostri piccoli all'asilo; la scuola in questione è la Pizzigoni (plesso facente parte dell'istituto comprensivo statale Cappucini). L'ingresso del plesso è attualmente ubicato in via Podgora; strada che andrebbe ribattezzata Via la cacca dei cani, attesa la quantità di escrementi che quotidianamente viene lasciata sull'asfalto e che si fa fatica a non pestare. Probabilmente un'attenta vigilanza accompagnata da qualche sanzione eviterebbe questa forma di inciviltà che purtroppo, bisogna dirlo, è manifesta in molte strade della città.