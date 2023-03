Lavori stradali a Tuturano: paletti di metallo spuntano dall'asfalto e rete divelta

Gallery



Da alcuni giorni nella frazione di Tuturano è stato aperto un piccolo cantiere per dei lavori che hanno interessato una parte di via Traetta, in prossimità della scuola media. Già in fase di esecuzione non è stato posto alcun segnale che indicasse il cantiere e il flusso stradale è stato affidato al buonsenso dei cittadini, ora il cantiere è nelle condizioni visibili nelle foto che ho inviato. Paletti di metallo che spuntano dall'asfalto, rete di protezione arancione divelta, manto stradale mancante. È mai possibile che in questa frazione non ci sia mai un controllo sulll'andamento dei lavori che riguardano aree pubbliche?