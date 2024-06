"Cassonetti sporchi e lerciume": disagi per i residenti in via Santa Maria Ausiliatrice

Riceviamo e pubblichiamo una nota degli abitanti di via Fratelli Bandiera angolo ex piazza Santa Maria Ausiliatrice.



Questa strada e l’angolo in argomento, è divenuto da tempo deposito di spazzatura e di materiale generale, di contenitori sporchi di lerciume ed in particolare di rifiuti di pesce e prodotti ittici di varia natura che vanno in putrefazione ed emanano in continuazione cattivi odori ed entrano fin sopra le abitazioni riempiendo le case oltre della maleodorante spazzatura molto spesso in putrefazione, anche di mosche, zanzare ed altri animali.

Chiediamo che il posto dei bidoni sia collocato vicino alle attività di rivendita di pesce ma nonostante numerosi reclami rivolti all’Asl, al Comune ed alla ditta Teorema nessuno ha mai preso provvedimenti. Aspettiamo un deciso e tempestivo intervento da parte delle autorità competenti perché con l’avvicinarsi della stagione calda la situazione sanitaria potrebbe essere ancora peggiore e degenerare procurando grave danno per la salute degli abitanti della zona.