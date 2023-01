Brindisi, ufficio tributi: "Persone in fila per ore, al freddo, per chiarimenti sulla Tari"

Gentile Redazione, vorrei segnalare una deprecabile situazione che persiste presso gli uffici Tari del comune di Brindisi. Ad opera di avvisi o accertamenti che il comune di Brindisi invia ai propri cittadini, questi sono tenuti a recarsi presso gli uffici preposti in via Filomeno Consiglio aspettando il proprio turno per ore, all’esterno, esposti al freddo ed alle intemperie. Non c’è nessuna possibilità di riparo dal vento se non un piccolo angolo occupato impropriamente da alcune motociclette.

Probabilmente per cercare di migliorare la precaria situazione in cui si trova l’ufficio tributi, verso la fine del mese scorso è stato istituito un call center (pagato dai contribuenti) che dovrebbe provvedere a risolvere le esigenze della cittadinanza sennonché il personale del call center rimanda comunque al personale dell’ufficio tributi che puntualmente non risponde perché impegnato con il pubblico. Tutto inuti, il disservizio continua ed i cittadini ne fanno le spese.