Sulla strada per Apani una delle tante discariche a cielo aperto nelle nostre campagne

Segnalo una delle tante discariche abusive di rifiuti a cielo aperto che in questo periodo estivo, soprattutto nelle periferie di Mesagne, che lo ricordiamo è stata capitale della cultura della Regione Puglia, si possono notare. Questi “disastri ambientali “ si possono vedere o andando a piedi o in bicicletta, perché si è troppo distratti quando si va con altri mezzi di locomozione. Le foto in questione evidenziano lo scempio esistente in queste strade.

Dopo molti giorni dagli scatti da me realizzati Imboccando la strada provinciale per San Vito Scalo (strada per Apani per intenderci) i rifiuti sono ancora lì, anzi sono aumentati a dismisura; le foto sono state scattate nel tardo pomeriggio di venerdi 12 luglio.

In questo periodo, di vacanze, i cittadini attivi, vorrebbero che si prestasse più attenzione alle periferie della nostra splendida città, meta di molti turisti e si chiede alle autorità competenti di volgere gli occhi non solo al centro storico ma anche alle nostre splendide periferie, trovando delle strategie per combattere questo “modus operandi “ sia dal punto di vista preventivo ( facendo opera di diffusione nelle scuole, associazioni ecc, per una cultura del “bene comune") e sia repressivo, mettendo ad esempio degli strumenti adeguati, come le foto trappole, nei punti “sensibili“ della nostra città.

Per il Comitato Cittadini Attivi di Mesagne, Gino Stasi