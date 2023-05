Ceglie, doppio appuntamento: "Puliamo il buio" - "Grotte e ambiente... l'habitat primordiale"

Gallery







L'Associazione Centro Speleo Alto Salento - Direzione territoriale "Messapica” ha aderito all'iniziativa della Società Speleologica Italiana "PULIAMO IL BUIO" in collaborazione con Legambiente - Valle d’Itria, con sede a Martina Franca, guidata dall'Arch. Nanni Palmisano ha più volte operato sul territorio di Ceglie Messapica, collaborando con l'amministrazione, bonificandolo da ogni genere di rifiuto, ha aderito all'evento Associazione WARDAPARK - Unità Interregionale Protezione Ambientale guidata dall'ispettore ambientale Michelangelo Schiavone. All'interno del gruppo ci sono persone competenti e qualificate di polizia ausiliare con decreto prefettizio o convenzionati con il comune, con sede centrale a Martina Franca e un distaccamento a Locorotondo. Le Associazioni sono formate nella Protezione Ambientale, si occupano della bonifica, della vigilanza, protezione, sensibilizzazione, divulgazione e promozione delle buone norme ecologiche. Operano e collaborano con le varie istituzioni ed enti. L'attività è Patrocinata dalla città di Ceglie Messapica, Assessorato all'Ambiente, ed è organizzata per domenica 28 maggio. Nella mattina una iniziale disostruzione e pulizia grotta zona Sant’Anna dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 18:00 presso la sala convegni del MAAC - Museo Archeologico e Museo d’Arte Contemporanea un incontro pubblico "Grotte e ambiente... l'habitat primordiale." La serata sarà moderata dalla Dott.ssa Agata Scarafilo. Per chi volesse partecipare nella mattinata il punto di ritrovo è in Viale Angelico Beato, 40°38'58.1"N 17°30'56.5"E La proprietà del terreno è del Comune vedremo se sarà possibile rendere fruibile la grotta che è parte integrante della comunità. Sostegno, sensibilità, recupero, tutela, appartenenza, responsabilità, consapevolezza, attenzione, rispetto, dovremmo salvaguardare l'ambiente iniziando da noi, singoli cittadini, facendoci carico nel monitorare e tenere pulito dando un proprio contributo, importante è partecipare alle varie attività ed essere protagonisti.