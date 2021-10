Aria irrespirabile da ieri (martedì 5 ottobre) in via Pola, angolo via Capodistria, via Cappuccini. La strada è invasa dai liquami fuoriusciti dalla fogna. Sulla carreggiata si è formata una pozza. L'acqua putrida si riversa anche sul marciepiede. I residenti non ne possono pià di questo disagio e chiedono un intervento.