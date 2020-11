Gabinetto nelle acque del porto: degrado sotto al Monumento al marinaio

Passeggiata sotto al monumento di Brindisi, rilassante e romantica. Ma l'inciviltà ed il degrado è sempre dietro l'angolo...anzi in questo caso sotto la banchina. Un sanitario non bene identificato, un Wc probabilmente, in acqua. La sua ubicazione: venendo dalla fermata della motobarca, prima di passare sotto l'arco, in acqua. Un saluto ed un ringraziamento speciale per il vostro impegno a mantenere decorosa questa splendida città.