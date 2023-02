La grotta di San Michele e il culto micaelico a Ceglie Messapica: incontro pubblico domenica 26 febbraio

Gallery



Il 29 Dicembre 2022 si è organizzata la visita alla Cripta di San Michele, 29 gennaio si è tenuto il dibattito pubblico "Testimonianza e Studi sulla Cripta Madonna della Grotta" in modo sinergico e propositivo. Proseguono gli appuntamenti di approfondimento sulla storia e il patrimonio storico e archeologico di Ceglie Messapica a cura del Centro Speleo Alto Salento. Domenica 26 febbraio, alle ore 17:30, presso il Maac (Museo Archeologico e Arte Contemporanea) si svolgerà l’incontro pubblico “La Cripta di San Michele a Ceglie Messapica e il culto micaelico”, una ricerca di approfondimento con gli studiosi Olga Sarcinella e Giuseppe Radaelli. Olga Sarcinella, di Ceglie Messapica, è docente di Lettere e Storia e collaboratrice del dirigente scolastico presso la scuola Secondaria di Primo Grado, plesso ‘L. da Vinci’ di Ceglie Messapica.

La sua attenzione come storica è rivolta, prevalentemente, verso lo studio socio-religioso delle popolazioni del Mezzogiorno, puntando l’interesse verso gli ordini religiosi e li loro decisivo contributo per l’evoluzione della società. Attualmente il suo interesse è rivolto allo studio degli insediamenti religiosi rurali micaelici in rupe e sub divo, del territorio brindisino e pugliese. La sua attività didattica è rivolta verso progettualità inerenti il recupero socio-affettivo, la dispersione scolastica e la storia locale. Giuseppe Radaelli di Mesagne, dopo il diploma al Liceo Scientifico ha intrapreso la carriera nella Polizia di Stato come Ispettore Superiore e Artificiere Antisabotaggio.

Da sempre studioso di storia si è appassionato ai siti micaelici, in grotta e in cripta, della provincia di Brindisi ed i risultati di alcune ricerche. I relatori metteranno in evidenza l’importanza del recupero e della tutela della Cripta. Preservare l’architettura, la nostra storia, la cultura, l’identità, la testimonianza, il culto. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Associazione “Pro Loco” con il patrocinio dell’amministrazione comunale. All’ incontro, moderato dalla dottoressa Agata Scarafilo, porteranno i saluti istituzionali il sindaco Angelo Palmisano, l’assessore alla cultura Antonello Laveneziana. E’ previsto l’intervento dell’assessore ai LL.PP. Emanuela Gervasi.