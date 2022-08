San Pietro, isola ecologia via De Gasperi: degrado, mancanza di igiene e pericolo

Via Alcide de Gasperi · San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO - La situazione presso l'isola ecologica di via De Gasperi a San Pietro è diventata ormai insostenibile e rasenta la mancanza delle condizioni minime di Igiene e Sicurezza. Purtroppo l'utenza, abituata al menefreghismo sovente ed a 360 gradi, pensa bene che questo sia un punto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto. I residenti più prossimi, sono costretti a subire, oltre che lo scempio visivo del degrado, anche il costante odore nauseabondo che ne deriva dalle alte temperature dell'ultimo periodo. Non è difficile imbattersi in ratti, blatte ed altri ospiti attratti dai resti di cibo che spesso vengono riversati direttamente sul marciapiede.

E pensare che ultimatamente i contribuenti stanno ricevendo la bolletta della tassa Tari che come da tradizione aumenta fortemente di anno in anno. Sarebbe bello pagarla pensando anche di ricevere un adeguato servizio in cambio...ma sembra proprio che ciò sia un'utopia.