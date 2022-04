La benedizione della palme davanti alla statua di Padre Pio in piazza Licini

In preghiera davanti alla statua di Padre Pio, per la benedizione delle Palme. Decine di persone hanno partecipato alla cerimonia che si è svolta stamattina (19 maggio) in piazza Licini, al rione Sant’Elia. La funzione religiosa è stata officiata dal parroco della chiesa di San Lorenzo da brindisi. Va ricordato che nel 2016 la piazza è stata completamente ristrutturata e rimessa a nuovo grazie a un intervento di riqualificazione effettuato dall’amministrazione comunale, fortemente voluto dal residente Gino Petrachi e da un gruppo di altri cittadini. Da allora gli stessi residenti si prendono quotidianamente cura della piazza, diventata un fiore all’occhiello del quartiere.