Buio pesto in via Zanella: "Lampione spento da anni, segnalazioni inascoltate"

Via Giacomo Zanella, al rione Paradiso, è completamente al buio: un buio pesto, che mette ansia quando ci si ritira da soli la sera, senza anima viva in giro. Questo perché da anni un lampione della pubblica illuminazione è fuori uso. I residenti si sono lamentati di questo disagio con la redazione di BrindisiReport. Spiegano che tempo fa, a seguito di varie sollecitazioni, alcuni tecnici diedero uno sguardo al palo. La diagnosi? Lampada rotta. Basterebbe un semplice intervento di ripristino del corpo illuminante per riaccendere la luce. Le famiglie che abitano in questa via lo aspettano da anni. Nel frattempo continuano a temere per la loro sicurezza