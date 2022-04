Rione Cappuccini: "Lampioni al centro dei marciapiedi, impossibile transitare con passeggini"

Vorrei far notare un disagio che molti come me hanno al rione Cappuccini. Sono una mamma e ogni mattina rischio di essere investita dalle macchine, in quanto sui marciapiedi è impossibile camminare. Questo perché da un lato, ogni tre metri, c’è un lampione proprio al centro del marciapiede che impedisce il passaggio di un passeggino. Dall’altro lato della strada, invece, le macchine sono le macchine a ostruire il marciapiede. Questo è un problema sia per le mamme con bambini piccoli che per le persone costrette su una carrozzina. Sinceramente mi sono davvero stancata di non poter camminare in tranquillità con la mia bambina, perché rischiamo di finire sotto a un’auto.