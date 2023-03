Lampioni spenti da mesi, segnalazioni cadute nel vuoto: "A chi dobbiamo rivolgerci?"

CELLINO SAN MARCO - Non sanno più a chi rivolgersi alcuni residenti del rione Cavata a Cellino San Marco per far accendere i lampioni di via Bellini, spenti da mesi. Da quanto segnala un lettore che abita in zona sono stati contattati tutti gli organi competenti e nessuno, ad oggi, è riuscito a riportare la luce in quel quartiere. Quando cala la sera, cala anche la paura. E' buio pesto e per muoversi bisogna utilizzare le torce dei telefoni o lasciare accese le luci delle verande. Una situazione esasperante proprio perchè nessuno fino a questo momento si è interessato al problema rimediando a questo disservizio. E purtroppo non è chiaro, a chi lo segnala da mesi, come fare per risolvere il problema.