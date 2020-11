Lampioni spenti da giorni in via Amalfi: "Tante segnalazioni, nessuna risposta"

Vi scrivo per denunciare quanto segue. In via Amalfi, al rione Casale, erano alcuni giorni che due lampioni erano spenti, precisamente il primo ed il secondo provenendo da Brindisi, che poi sarebbero i primi due che illuminano la strada sino al primo cancello dell’ Istituto Tecnico Industriale G. Giorgi. Dal momento che nessuno veniva a sostituire le lampade ho comunicato i numeri corrispondenti ai pali in avaria alla Polizia Locale ed a segnalarlo via mail in data 14-10 al preposto servizio illuminazione del Comune di Brindisi.

Siccome, nonostante la mia segnalazione, nessuno interveniva, ho scritto nel tempo altre quattro mail al suddetto servizio (ma poi è vero che esiste?) ed altre due alla segreteria del sindaco, ma sino ad oggi i pali restano lì spenti ed inutilizzati. Vorrei capire se è questo il metodo di tutela del “Bene Comune” in questo Comune o se non si interviene per questioni di bilancio. Ritengo comunque vergognoso questo tipo di atteggiamento.