Sosta selvaggia a Lido Presepe: occupati percorsi pedonali e ciclabile

Spiace continuare ad osservare, nonostante gli sforzi di tutti coloro che sono coinvolti nel processo di riqualificazione delle aree marine di competenza del comune di Torchiarolo, cittadini compresi, l'irrispettosa, inaccettabile e continua inosservanza delle norme del Codice della strada perpetrata da alcuni, soliti automobilisti che continuano colpevolmente ad utilizzare i percorsi pedonali/ciclabili di via Delle Dune per la sosta delle proprie vetture, incuranti dei divieti e della necessità che tali luoghi hanno di emergere dalle condizioni di disagio, degrado ed abbandono in cui si sono ritrovati per anni.