Liquami da un tombino comunale e un vecchio materasso abbandonato: accade in pieno centro

CEGLIE MESSAPICA - Scarico maleodorante da un tombino comunale e un materasso abbandonato da oltre una settimana. Una situazione che va avanti da oltre dieci giorni in piano centro a Ceglie Messapica. Siamo nei pressi della piazza coperta, a pochi passi dall'ospedale civile e questo è l'ennesimo disservizio segnalato a BrindisiReport.it da un lettore che, nonostante, ripetute chiamate alla polizia locale (che ha anche effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi) la situazione rimane invariata. "I liquami si riversano in strada, per non parlare della puzza sgradevole e della sporcizia e quel materasso sudicio visibile a tutti da più di una settimana ma nessuno interviene. Una situazione di degrado in pieno centro".