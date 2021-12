Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore

Ma chi bisogna rivolgersi per far togliere questo ramo, caduto per il forte vento oltre un mese fa in via Mantegna? E’ stata fatta una segnalazione alla Polizia Locale, ma ancora niente. Forse perché si tratta del rione Sant’Elia? Qualcuno intervenga.