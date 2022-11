Marciapiede in condizioni disastrose in via Santa Maria Ausiliatrice: "I pedoni cadono di continuo"

Gallery









Le cadute sono ormai all’ordine del giorno. I marciapiedi di via Santa Maria Ausiliatrice, al rione Commenda, versano da tempo in condizioni disastrose. In alcuni punti le mattonelle si sono sfaldate in decine di frammenti che costringono i pedoni a un percorso a ostacoli. In altri punti si sono creati dei veri e propri dossi, sotto la spinta delle radici dei grossi pini presenti nelle aiuole. Basta davvero poco per inciampare in una delle numerose buche che si incontrano lungo il percorso a ostacoli. Solo nella giornata odierna una residente è finita per terra. I cittadini, stufi di questa situazione, chiedono con urgenza un intervento di manutenzione straordinaria. Il rischio, infatti, è che qualcuno si faccia seriamente male.