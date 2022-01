Una dozzina di moto da cross immortalate nello scatto di un nostro lettore, a due passi dal mare, a Torre Pozzelle, località marina di Ostuni. La segnalazione arriva oggi, domenica 9 gennaio 2022, in mattinata. E' una pratica vietata. Sul demanio e in quella zona è proibito effettuare questo passatempo. Ma più di qualcuno, come questo scatto testimonia, non rispetta la natura e le leggi.