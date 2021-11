Da parecchio tempo un palo di ferro giace abbandonato sul marciapiede, in via Cappuccini, all'altezza del civico 70. E' riverso lungo il cordolo, in una posizione pericolosa per i pedoni. L'usura della base, evidentemente arruginita, ne ha provocato il cedimento. Ma quanto ancora bisognerà attendere, prima che venga rimosso? La speranza è che nel frattempo nessuno si faccia male.