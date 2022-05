Pantanagianni, spazzatura e incuria a due passi dalla spiaggia

CAROVIGNO - "Bandiera blu" per le acque pulite ma bollino rosso per l'incuria. La strada principale di Pantanagianni, località balneare del comune di Carovigno, nella mattinata di oggi, domenica 15 maggio, si presentava in stato di totale degrado e abbandono. Nella foto inviata da un lettore, scatatta sulla via principale che porta alla spiaggia, si vede un cestino porta rifiuti stracolmo di buste di spazzatura ed erbaccia ovunque. Una situazione che va avanti da settimane. "Ad oggi ancora non si vede nessuno dal comune che anche quest'anno vanta la bandiera blu, ogni anno sempre più in ritardo ma non nel fare pagare le tasse".