Parcheggio selvaggio al Tribunale: la disavventura di un avvocato con l'auto bloccata

BRINDISI - Un giovane avvocato del foro di Brindisi racconta la propria disavventura, accaduta oggi, martedì 12 aprile. "Lascio l'auto nel parcheggio del Tribunale di Brindisi, pago il tagliandino e vado a lavorare in Tribunale. Poi torno e l'auto è bloccata da altre vetture. Non riesco a uscire". Il parcheggio a pagamento è gestito dalla Multiservizi.

"E' incredibile che non ci siano strisce - si sfoga il giovane avvocato - per delimitare le aree di sosta. In questo modo tutto è lasciato all'arbitrio degli utenti. E' così che sono rimasto bloccato. Eppure è un parcheggio a pagamento. Cosa costa delimitare con strisce le aree dove si può parcheggiare. Questi inconvenienti non dovrebbero accadere".