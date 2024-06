"Parco giochi in totale stato di abbandono e pericolo per i piccoli che lo frequentano"

CAMPO DI MARE - Impraticabile il parco giochi di Campo Di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico, sito nei pressi del piazzale panoramico. Lo stato in cui versa lo segnala un lettore che ha inviato anche materiale fotografico.

"Buongiorno questa situazione persiste da molto tempo in un parco situato sul lungomare di Campo Di Mare. Totale stato di abbandono e pericolo per i piccoli che lo frequentano. Per non parlare del transito nel tratto pedonale di ciclomotori (a velocità moderata) o delle macchine dei residenti/domiciliati parcheggiate lungo il tratto".